«Радиостанция Судного дня» активизировалась и за десять минут передала два сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала слова «оцинковщик» и «лесолед»

Радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за десять минут передала два сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение так называемой радиостанции Судного дня содержало слово «оцинковщик» и прозвучало в 12:36 по московскому времени. Второе сообщение со словом «лесолед» последовало спустя семь минут. Такие частые передачи случаются редко, обычно интервал между сообщениями составляет более часа.

Слово «оцинковщик» было передано впервые. Передача со словом «лесолед» уже регистрировалась 20 февраля 2022 года.

НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559

НЖТИ 77858 ЛЕСОЛЕД 6302 3118

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

