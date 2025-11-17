Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:27, 17 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» активизировалась и за десять минут передала два сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала слова «оцинковщик» и «лесолед»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 неожиданно активизировалась и за десять минут передала два сообщения. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первое сообщение так называемой радиостанции Судного дня содержало слово «оцинковщик» и прозвучало в 12:36 по московскому времени. Второе сообщение со словом «лесолед» последовало спустя семь минут. Такие частые передачи случаются редко, обычно интервал между сообщениями составляет более часа.

Слово «оцинковщик» было передано впервые. Передача со словом «лесолед» уже регистрировалась 20 февраля 2022 года.

НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559

НЖТИ 77858 ЛЕСОЛЕД 6302 3118

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости