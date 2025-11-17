«Радиостанция Судного дня» повторила звучавшее в 20-х числах февраля 2022 года слово

Радио УВБ-76 передало слово «болонский», звучавшее в эфире в феврале 2022 года

Радиостанция УВБ-76 передала четвертое сообщение за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 14:04 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня снова прозвучало слово «болонский». Оно уже транслировалось радиостанцией 20 февраля 2022 года.

НЖТИ 05207 БОЛОНСКИЙ 0305 7160

Первое сообщение за 17 ноября УВБ-76 передала в 11:11. Оно содержало слово «жеребость», которое еще ни разу не появлялось в эфире. В 12:36 последовало второе сообщение с новым для радиостанции словом «оцинковщик». В 12:43 УВБ-76 повторила слово «лесолед». Передача с этим словом уже регистрировалась также 20 февраля 2022 года.

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.