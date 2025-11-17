«Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «жеребость»

Радиостанция УВБ-76 передала слово «жеребость». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир 17 ноября в 11:11 по московскому времени. Слово «жеребость», которое она передала, имеет смысл и обозначает беременность кобылицы. В прошлом оно не звучало в передачах УВБ-76.

НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

