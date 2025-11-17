Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:35, 17 ноября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «жеребость»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: A-photographyy / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала слово «жеребость». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир 17 ноября в 11:11 по московскому времени. Слово «жеребость», которое она передала, имеет смысл и обозначает беременность кобылицы. В прошлом оно не звучало в передачах УВБ-76.

НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683

Последние месяцы УВБ-76 регулярно повторяет сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Российскому контейнерному рынку спрогнозировали год несбывшихся надежд

    Опасные преступники заплатят за побег из российского СИЗО

    Военблогер раскрыл последствия взятия Двуречанского

    Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

    «Радиостанция Судного дня» передала не звучавшее в прошлом осмысленное слово

    Заболевшая деменцией в 45 лет женщина рассказала о первых симптомах

    Появились новые подробности боев с окруженными в Купянске бойцами ВСУ

    Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости