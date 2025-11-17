Россиянин поставил на матчи в разных видах спорта и выиграл более трех миллионов рублей

Клиент одной из российских букмекерских компаний объединил исходы матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в экспресс и выиграл 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил скромную сумму — 150 рублей — на целую серию спортивных событий, среди которых были не только результаты матчей, но и количество заброшенных шайб во встречах НХЛ.​

Коэффициент экспресса составил около 20 тысяч, а решающей оказалась победа «Бостон Брюинс» над «Торонто Мэйпл Лифс» с разницей в две шайбы, что позволило россиянину превратить минимальную ставку в многомиллионный выигрыш.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ. Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 000. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20.