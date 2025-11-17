Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

RS: Трамп должен поставить Москву перед жестким выбором для завершения СВО

Президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу предложили применить дерзкую стратегию для завершения конфликта на Украине. Как пишет издание Responsible Statecraft со ссылкой на научного сотрудника корпорации RAND Дженнифер Кавано, Москву надо поставить перед жестким выбором.

По словам Кавано, Москве нужно четко дать понять, что либо будут начаты немедленные переговоры о глобальной безопасности или же будет окончательно упущена возможность заключить сделку с Вашингтоном. Кавано отмечает, что у Трампа есть мощный козырь, в отличие от президента России Владимира Путина, ему не важны конкретные условия мира, ему важен просто сам факт прекращения конфликта на Украине. На этом и строится стратегия Кавано.

«Администрация Трампа должна… сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам… подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени и ослабевает», — говорится в статье американского издания.

В материале также отмечается, что подход Кавано нужен, потому что прекращение огня на данный момент не выгодно практически никому. Только Европа, по ее мнению, заинтересована в затягивании конфликта, чтобы увеличить собственный военный потенциал, пока Россия отвлечена. Украина же решила пойти по сценарию «медленного поражения» вместо быстрой капитуляции.

В завершение Кавано добавила, что пока Трамп действует по стратегии «поживем увидим», может либо полностью пасть Киев, либо США напрямую будут втянуты в конфликт.

Ранее президента США Дональда Трампа призвали согласиться на предложение России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

