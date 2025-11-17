Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 17 ноября 2025Путешествия

Туристка села на мотоцикл к молодому человеку на курорте Азии и едва не была изнасилована

Khaosod: Канадскую туристку едва не изнасиловал 19-летний таец на острове Ко Тао
Алина Черненко

Фото: Olena Granko / Shutterstock / Fotodom

Канадскую туристку едва не изнасиловал молодой человек на популярном курорте Азии — тайском острове Ко Тао. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

По данным полиции, когда 22-летняя Джулия возвращалась ночью домой из бара, к ней подъехал 19-летний таец на мотоцикле и предложил подвезти, представившись водителем бесплатного мототакси. Иностранка села к нему на байк, после чего юноша свернул в темный переулок, где снял штаны и начал приставать к ней.

Материалы по теме:
Полицейский во Франции надругался над туристкой на глазах у коллег. В стране говорят об эпидемии изнасилований
Полицейский во Франции надругался над туристкой на глазах у коллег. В стране говорят об эпидемии изнасилований
13 октября 2025
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
В Индии жестоко изнасиловали туристку, отдыхавшую с мужем. Это всколыхнуло общество и заставило женщин заявить о правах
6 марта 2024

Джулия рассказала, что она спрыгнула с движущегося мотоцикла и упала на землю, а злоумышленник напал на нее и отобрал телефон, когда она попыталась позвонить. В конце концов канадке удалось выбежать на дорогу и вернуться в бар.

Позже туристка обратилась в местную больницу, где врачи зафиксировали многочисленные травмы на ее теле, и написала заявление в полицию. Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения, распространили фото подозреваемого и восстановили картину преступления.

Рано утром 13 ноября нападавшего обнаружили в укрытии недалеко от парковки склада. Анализ мочи показал содержание в его организме метамфетамина. Во время допроса подозреваемый признался в нападении и заявил, что для совершения преступления воспользовался чужим мотоциклом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский турист под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в номере отеля на индийском курорте Гоа. Мужчина пролез к девушке через балкон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости