Туристка села на мотоцикл к молодому человеку на курорте Азии и едва не была изнасилована

Khaosod: Канадскую туристку едва не изнасиловал 19-летний таец на острове Ко Тао

Канадскую туристку едва не изнасиловал молодой человек на популярном курорте Азии — тайском острове Ко Тао. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

По данным полиции, когда 22-летняя Джулия возвращалась ночью домой из бара, к ней подъехал 19-летний таец на мотоцикле и предложил подвезти, представившись водителем бесплатного мототакси. Иностранка села к нему на байк, после чего юноша свернул в темный переулок, где снял штаны и начал приставать к ней.

Джулия рассказала, что она спрыгнула с движущегося мотоцикла и упала на землю, а злоумышленник напал на нее и отобрал телефон, когда она попыталась позвонить. В конце концов канадке удалось выбежать на дорогу и вернуться в бар.

Позже туристка обратилась в местную больницу, где врачи зафиксировали многочисленные травмы на ее теле, и написала заявление в полицию. Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения, распространили фото подозреваемого и восстановили картину преступления.

Рано утром 13 ноября нападавшего обнаружили в укрытии недалеко от парковки склада. Анализ мочи показал содержание в его организме метамфетамина. Во время допроса подозреваемый признался в нападении и заявил, что для совершения преступления воспользовался чужим мотоциклом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский турист под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в номере отеля на индийском курорте Гоа. Мужчина пролез к девушке через балкон.

