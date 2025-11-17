В Кремле высказались об условиях для встречи Путина и Трампа

Песков: Все стороны заинтересованы, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась

Все стороны заинтересованы в том, чтобы встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что на данный момент сложно предсказать, когда именно эти условия будут выполнены.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что Россия якобы упустила возможность встречи с президентом США. «У них была возможность, но они ее упустили», — сказал финский лидер.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня. «Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — сказал он.

