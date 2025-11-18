Силовые структуры
10:48, 18 ноября 2025Силовые структуры

Бывший начальник управления цифровой трансформации ФСИН России получил четыре iPhone

Экс-глава УЦТ ФСИН РФ Тимченко признал вину в получении 1,5 млн рублей и iPhone
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

Бывший начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко признался в получении 1,5 миллиона рублей и четырех телефонов iPhone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Из них следует, что взятку ему передал представитель компаний «АНТ» и «Современные технологии» Сергей Путилин. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. В них Путилин сообщил, что за взятку добился от Тимченко содействия при заключении госконтракта на поставку программного обеспечения в главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России.

Тимченко признал вину в инкриминируемом ему преступлении. По решению Савеловского суда Москвы он останется в СИЗО-4 «Медведь» еще на шесть месяцев. Ранее он отвергал обвинения в коррупции.

Высокопоставленного сотрудника ФСИН задержали 21 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под стражу.

