Ключ от машины застрял во лбу бывшего футболиста во время драки на матче

Daily Mail: Во лбу экс-футболиста застрял ключ во время драки детей и родителей

В Аргентине во время молодежного футбольного матча в лоб экс-футболиста Джонатан Хосе Смит воткнули ключ от автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в момент попытки остановить драку между детьми и родителями.

35-летний Смит, который наблюдал за игрой своей 16-летней дочери в спортивном клубе в Берасатеги, вмешался в конфликт. Травму ему нанес 40-летний Гастон Омар Альварес. Ключ от автомобиля застрял во лбу футболиста, но мужчина остался в сознании.

Смиту оказали первую помощь в местной больнице. Там хирурги успешно извлекли ключ — с момента происшествия на тот момент прошло 12 часов.

