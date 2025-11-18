Ключ от машины застрял во лбу бывшего футболиста во время драки на матче

В Аргентине во время молодежного футбольного матча в лоб экс-футболиста Джонатан Хосе Смит воткнули ключ от автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в момент попытки остановить драку между детьми и родителями.
35-летний Смит, который наблюдал за игрой своей 16-летней дочери в спортивном клубе в Берасатеги, вмешался в конфликт. Травму ему нанес 40-летний Гастон Омар Альварес. Ключ от автомобиля застрял во лбу футболиста, но мужчина остался в сознании.
Смиту оказали первую помощь в местной больнице. Там хирурги успешно извлекли ключ — с момента происшествия на тот момент прошло 12 часов.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче 10-го тура чемпионата Италии против «Милана».