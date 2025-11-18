Забота о себе
10:32, 18 ноября 2025Забота о себе

Кофеманов предупредили о неочевидном последствии чрезмерной любви к бодрящему напитку

Терапевт Мерсер: Кофеин при чрезмерном потреблении вызывает изжогу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kev Gregory / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Тим Мерсер предупредил, что заядлые кофеманы вынуждены пить больше кофе, чтобы почувствовать эффект бодрости. О неочевидном последствии любви к бодрящему напитку он предупредил в разговоре с Daily Mirror.

Врач рассказал, что кофеин по своему действию напоминает наркотики. Сначала человеку достаточно выпить одну чашку утром, а затем, чтобы оставаться бодрым, ему приходится постоянно увеличивать дозу и употреблять его даже вечером. «Это запускает порочный круг. Ночью трудно уснуть из-за продолжающегося действия кофеина, а утром появляется недосып и, чтобы проснуться, опять нужен кофе», — описал действие напитка Мерсер.

Он добавил, что при таком режиме каждая следующая чашка может стать в буквальном смысле ядом, который вызывает учащенное сердцебиение, изжогу и головную боль. Еще одним неожиданным последствием чрезмерного потребления кофе врач назвал позывы в туалет из-за слабительного эффекта напитка.

По его словам, чтобы избежать побочных эффектов, нужно придерживаться нормы и пить не более четырех-пяти чашек растворимого кофе или двух-трех сваренного. Мерсер уточнил, что для женщин дозировка должна быть меньше, иногда в два раза.

Ранее эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова призвала воздержаться от кофе на растительном молоке. Она пояснила, что в состав растительных вариантов молока часто входит много сахара, консервантов и ароматизаторов.

