Медведчук высказался о возможности переговоров с Киевом

Медведчук: Возвращение Киева к переговорам не означает готовность договариваться
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Возможное возвращение Киева за стол переговоров не будет означать его готовность договариваться с Москвой. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Надежда такая есть. Только сесть за стол переговоров — это не означает вести переговоры, тем более договариваться», — сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены. По его словам, это связано с отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского дипломата. Она подчеркнула, что в очередной раз переговоры были прекращены украинской стороной.

