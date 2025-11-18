Назван признак смертельно опасного похмелья

Mirror: Проблемы со зрением указывают на отравление некачественным алкоголем

Отравление метиловым спиртом после употребления некачественного алкоголя может привести к тяжелой болезни с летальным исходом. Соответствующее предупреждение выпустило правительство Великобритании, пишет издание Mirror.

В сообщении отмечается, что похмелье само по себе может быть мучительным. Обезвоживание вызывает головную боль, нарушения в работе кишечника, тошноту, а токсичное вещество, образующееся в процессе переработки спиртного, провоцирует воспаление и боль в теле.

Обычно недомогание проходит в течение нескольких часов, но если оно переносится тяжелее обычного или появляются неврологические симптомы и проблемы со зрением, нужно срочно обратиться к врачу. Эти признаки могут указывать на смертельно опасное отравление метанолом — спиртом, который обычно находят в изготовленной кустарными методами алкогольной продукции. При этом отличить некачественный алкоголь от обычного невозможно. Как правило, человек узнает о серьезном отравлении через 12-48 часов после появления первых симптомов, говорится в сообщении.

