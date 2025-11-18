Небензя заявил о риске миротворцев стать участниками конфликта в Газе

Небензя заявил о риске миротворцев стать стороной конфликта в Газе

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе рискует стать стороной конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат объяснил, что в резолюции миротворцы наделяются такими задачами, которые могут отделить их от изначальной миссии. По его словам. ни одна из стран, выражавших готовность предоставить контингент, «на такое не подписывалась».

Ранее Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Газе очередным котом в мешке. Он напомнил, что документ выдвинули по инициативе США.

До этого Россия предложила свою резолюцию ООН по Газе в противовес США. В российском проекте отсутствует упоминание о «Совете мира», который Вашингтон предлагает как временный административный орган управления Газы.