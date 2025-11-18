Россиянам дали совет после признания разработчика S.T.A.L.K.E.R. нежелательным

Депутат Госдумы Горелкин посоветовал избавиться от продукции GSC Game World

Депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал россиянам избавиться от продукции компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компании GSC Game World, признанной в России нежелательной организацией. Об этом парламентарий написал в Telegram.

По его словам, в ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи все видеоигры GSC Game World, а также атрибутику по играм серии S.T.A.L.K.E.R.. «Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — считает Горелкин.

В свою очередь, заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что стримы игр серии S.T.A.L.K.E.R. могут грозить штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до шести лет. При этом она подчеркнула, что прямой ответственности за сам факт покупки игры в законе нет, так как уголовный кодекс не предусматривает наказание за приобретение товара у нежелательной организации. При этом есть риск, что покупку могут расценить как финансирование деятельности организации.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World. Как установило ведомство, компания перевела Вооруженным силам Украины 17 миллионов долларов.