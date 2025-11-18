Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:25, 18 ноября 2025Россия

Россиянам дали совет после признания разработчика S.T.A.L.K.E.R. нежелательным

Депутат Госдумы Горелкин посоветовал избавиться от продукции GSC Game World
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал россиянам избавиться от продукции компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl компании GSC Game World, признанной в России нежелательной организацией. Об этом парламентарий написал в Telegram.

По его словам, в ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи все видеоигры GSC Game World, а также атрибутику по играм серии S.T.A.L.K.E.R.. «Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — считает Горелкин.

В свою очередь, заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что стримы игр серии S.T.A.L.K.E.R. могут грозить штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до шести лет. При этом она подчеркнула, что прямой ответственности за сам факт покупки игры в законе нет, так как уголовный кодекс не предусматривает наказание за приобретение товара у нежелательной организации. При этом есть риск, что покупку могут расценить как финансирование деятельности организации.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World. Как установило ведомство, компания перевела Вооруженным силам Украины 17 миллионов долларов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Враги почуяли запах крови». В Раде зреет бунт из-за коррупционного скандала. От Зеленского требуют отставки «теневого президента»

    Россиянам описали преимущества половинки елки в доме над целой

    Россиянка осталась без связи после отпуска и дала советы соотечественникам

    В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

    Доктор Мясников назвал одни из самых опасных таблеток и обратился к Минздраву

    В сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на фото

    Ремонтник изнасиловал 11-летнюю дочь заказчицы в российском регионе

    В России заявили о вреде инвестиций в жилье

    Опровергнут популярный миф о приводящей к бессоннице привычке

    В Китае остановили показ японских фильмов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости