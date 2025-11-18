Россиянин поставил 500 тысяч рублей на матч отбора к чемпионату мира по футболу

Клиент букмекерской компании сделал ставку в размере 500 тысяч рублей на победу сборной Испании в отборочном матче чемпионата мира 2026 года против национальной команды Грузии. Об этом сообщает Legalbet.

Выбор был сделан по коэффициенту 1.14, что гарантирует потенциальный выигрыш россиянину в размере 570 тысяч рублей.​ Отмечается, что это самая крупная индивидуальная ставка на данный матч. Большинство клиентов выбирают именно победу Испании — на этот исход приходится около 98 процентов от общей суммы ставок.

Матч между Грузией и Испанией пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ. Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 тысяч. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20.