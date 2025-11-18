Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:08, 18 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл более 2,8 миллиона рублей

Клиент БК поставил на матч КХЛ и выиграл более 2,8 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы (БК) поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором» и выиграл более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин сделал крупную live-ставку на индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 4,5 гола при счете 1:4 в начале третьего периода. Несмотря на то, что хозяева площадки играли в меньшинстве, гости сумели забить еще один гол^ отличился Стефан Да Коста. В итоге ставка в 1,5 миллиона рублей принесла выигрыш более 2,8 миллиона рублей.

Встреча завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:1.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ. Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 000. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

    Украине предрекли экономический тупик

    Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

    Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

    Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

    В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

    Появилось видео брата Ермака на фронте

    «Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

    Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости