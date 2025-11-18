Спорт
Российский фигурист раскрыл отношение к нему в США

Фигурист Самохин: В США с дискриминацией не сталкивался
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российский фигурист Матвей Самохин, который выступает в танцах на льду, раскрыл отношение к ним американцев во время летних сборов в США. Их слова приводит Sport24.

По словам Самохина, он не чувствовал негативного отношения к себе со стороны зарубежных спортсменов. «Конкретно в том месте, в котором мы катались, было очень много русскоговорящих или вообще русских людей. Мы очень часто слышали, когда мама отдает своего ребенка и на русском говорит: "Давай-давай, иди катайся". Поэтому ни с какой дискриминацией не столкнулись», — отметил он.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев раскрыл свои впечатления от общения с американцами. Он отметил, что его удивил тот факт, что люди в США его наконец-то полюбили.

17-летний Самохин выступает в паре с Елизаветой Малеиной. В октябре пара стала победителями юниорского Гран-при России.

