В Кремле раскрыли подробности о судьбе желтой Lada Kalina Путина

Песков: Lada, на которой ездил Путин, стала талисманом строительства дорог

Желтый автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин в 2010 году проехал за рулем от Хабаровска до Читы, стал талисманом строительства дорог. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что Путин подарил Lada Kalina одному из рабочих. По его словам, машина ездила 15 лет, сменив большое количество владельцев. В итоге ее выкупили назад сибирские дорожники.

Раскрывая подробности о судьбе автомобиля Песков отметил, что машина выполнила свою миссию, став своеобразным талисманом качественного дорожного строительства.

«Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее», — обозначил Песков.

Летом 2010 года Путин проехал на желтой Lada Kalina Sport по трассе Чита-Хабаровск. В 2021 году он расписался на капоте первой серийной Lada Largus. В 2015 году Путин приехал на «Валдай» на зеленой Lada Vesta.

В январе 2025 года сообщалось, что Путину показали новый кроссовер Lada в Тольятти. До этого президент призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили.