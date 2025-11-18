Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 18 ноября 2025Россия

В Кремле раскрыли подробности о судьбе желтой Lada Kalina Путина

Песков: Lada, на которой ездил Путин, стала талисманом строительства дорог
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Желтый автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин в 2010 году проехал за рулем от Хабаровска до Читы, стал талисманом строительства дорог. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что Путин подарил Lada Kalina одному из рабочих. По его словам, машина ездила 15 лет, сменив большое количество владельцев. В итоге ее выкупили назад сибирские дорожники.

Раскрывая подробности о судьбе автомобиля Песков отметил, что машина выполнила свою миссию, став своеобразным талисманом качественного дорожного строительства.

«Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее», — обозначил Песков.

Летом 2010 года Путин проехал на желтой Lada Kalina Sport по трассе Чита-Хабаровск. В 2021 году он расписался на капоте первой серийной Lada Largus. В 2015 году Путин приехал на «Валдай» на зеленой Lada Vesta.

В январе 2025 года сообщалось, что Путину показали новый кроссовер Lada в Тольятти. До этого президент призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины за границу

    Белоруссия и Литва обсудят ситуацию на границе

    Российских стрелков отстранили от Сурдлимпиады из-за наличия оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости