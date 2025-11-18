В МИД оценили состояние переговоров с Украиной

Мирошник: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров

Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговорного процесса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

По его словам, представители украинской стороны заявили о выходе из переговорного процесса, однако никаких официальных документов по этому поводу не предоставили. В свою очередь Россия передала все необходимые документы.

«Проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой (реакции) со своей стороны», — подчеркнул Мирошник.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия и Украина могут сесть за стол переговоров к весне. По словам политика, любые контакты европейских политиков с Россией должны проходить в тесной координации с другими странами — участниками Европейского союза (ЕС).