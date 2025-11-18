Россия
19:11, 18 ноября 2025Россия

В российском регионе остановился поезд с ранеными бойцами СВО. Его встречали сотни людей

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» во Вконтакте

В городе Стерлитамаке в Башкортостане во вторник, 18 ноября, остановился поезд, который перевозил в госпиталь раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Более тысячи горожан пришли на перрон, чтобы встретиться с военными и передать им подарки, теплые вещи и гостинцы.

Поддержать участников СВО также прибыл и глава городской администрации Эмиль Шаймарданов. В Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака заявили, что весь объем помощи, которую принесли горожане, принять не получилось из медицинских и иных требований безопасности.

Фото: страница «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» во Вконтакте

В связи с этим прямо на перроне был организован прием гуманитарного груза, который перенаправили в городской логистический центр для дальнейшей отправки в зону СВО для бойцов. Отмечается, что таким образом весь объем помощи, который принесли на перрон жители, будет доставлен бойцам-участникам СВО.

Фото: страница «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» во Вконтакте

В России захотели ввести новые льготы для ветеранов СВО

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести новые льготы для участников СВО на Украине. Обращение о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительных дней отпуска депутаты Госдумы направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Речь идет о дополнительных 15 рабочих днях ежегодного оплачиваемого отпуска. На сегодняшний день ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на 28 календарных дней отпуска, как и все другие работники.

При этом они после военной службы сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением и нуждаются в дополнительных днях отпуска, следует из пояснительной записки.

Фото: страница «Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака» во Вконтакте

«Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания, и для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно», — считает один из авторов законопроекта Сергей Миронов.

Совфед одобрил закон о дополнительном отпуске для родственников раненых бойцов СВО

Весной 2025 года сообщалось, что сенаторы Совфеда одобрили закон о праве родственников раненых участников СВО на дополнительный отпуск.

Депутаты Госдумы приняли закон сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 1 апреля. Документ вносит в статью 128 Трудового кодекса России изменения, которые дадут родителям, супругам и детям раненых военнослужащих возможность взять неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Помимо этого, в случае смерти участника СВО его родственники смогут оформить отпуск на 14 дней на аналогичных условиях — без компенсации заработной платы.

Как следует из заключения социального комитета Совфеда, данный закон повысит уровень защищенности россиян из категории семей военных, а также поспособствует более быстрому восстановлению участников СВО после ранения.

Для ветеранов СВО предложили ввести льготы при регистрации ИП

У ветеранов СВО может появиться еще одна льгота — при регистрации ИП. С предложением ввести ее выступил сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

«Я направил на заключение правительства России поправки в налоговый кодекс, согласно которым для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, принимавших участие в специальной военной операции, налоговая ставка по доходам устанавливается в размере 1 процента», — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что такая ставка будет применяться в течение пяти налоговых периодов с момента регистрации индивидуального предпринимателя. После этого региональные власти будут вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на применение льгот.

    Все новости