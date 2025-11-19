Бубнов заявил о ненужности сборной России по футболу

Бывший футболист Бубнов: Сборная России никому не нужна

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов раскритиковал факт существования сборной России по футболу. Об этом он рассказал в «Коммент.Шоу», запись выпуска доступна на YouTube.

По словам Бубнова, из-за того, что российским футболистам запрещено принимать участие в международных соревнованиях, в команде нет необходимости. «Сборная России никому не нужна по той простой причине, что неизвестно, когда нам разрешат [вернуться на международные турниры]. И если разрешат, у нас будет два года, чтобы создать сборную и начать играть. Сборная нужна только для официальных международных игр», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:2.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.