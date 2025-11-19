Бывший владелец «Спартака» купил виллу в Европе за несколько десятков миллионов евро

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции за 87 миллионов евро. Об этом сообщает издание Nice-Matin.
Отмечается, что недвижимость расположена на курорте Сан-Жан-Кап-Ферра, одном из самых престижных районов Лазурного берега. Утверждается, что сумма сделки составила 87 миллионов евро.
По информации издания, Федун ранее приобретал недвижимость во Франции. В частности, в 2011 году он стал обладателем другой виллы в том же районе за 72 миллиона евро.
Ранее Федун занял пятое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отмечалось, что он выплатил дивиденды в размере девяти миллиардов рублей как совладелец нефтяной компании «Лукойл».
Федун занимал должность председателя совета директоров «Спартака» с 2004 по 2022 годы. 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента.