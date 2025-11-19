Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:39, 19 ноября 2025Спорт

Бывший владелец «Спартака» купил виллу в Европе за несколько десятков миллионов евро

Бывший владелец «Спартака» Федун приобрел виллу во Франции за 87 млн евро
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции за 87 миллионов евро. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

Отмечается, что недвижимость расположена на курорте Сан-Жан-Кап-Ферра, одном из самых престижных районов Лазурного берега. Утверждается, что сумма сделки составила 87 миллионов евро.

По информации издания, Федун ранее приобретал недвижимость во Франции. В частности, в 2011 году он стал обладателем другой виллы в том же районе за 72 миллиона евро.

Ранее Федун занял пятое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отмечалось, что он выплатил дивиденды в размере девяти миллиардов рублей как совладелец нефтяной компании «Лукойл».

Федун занимал должность председателя совета директоров «Спартака» с 2004 по 2022 годы. 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о заходе армии России в центр Северска

    На Украине заявили о табуне российских БПЛА в небе

    Путин раскрыл роль России в стабильности мирового энергетического рынка

    Российский посол в Японии предупредил о рисках эскалации из-за военного альянса

    Палата представителей США проголосовала за публикацию файлов Эпштейна

    ВС России ударили по критической инфраструктуре в Харьковской области

    Депутат Рады опроверг информацию о предстоящей встрече Ермака и Залужного

    Медведев провел встречу с Хинштейном

    Эколог раскрыл последствия ноябрьского потепления в Москве

    Военкор оценил штурм Северска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости