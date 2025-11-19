Бывший владелец «Спартака» купил виллу в Европе за несколько десятков миллионов евро

Бывший владелец «Спартака» Федун приобрел виллу во Франции за 87 млн евро

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции за 87 миллионов евро. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

Отмечается, что недвижимость расположена на курорте Сан-Жан-Кап-Ферра, одном из самых престижных районов Лазурного берега. Утверждается, что сумма сделки составила 87 миллионов евро.

По информации издания, Федун ранее приобретал недвижимость во Франции. В частности, в 2011 году он стал обладателем другой виллы в том же районе за 72 миллиона евро.

Ранее Федун занял пятое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Отмечалось, что он выплатил дивиденды в размере девяти миллиардов рублей как совладелец нефтяной компании «Лукойл».

Федун занимал должность председателя совета директоров «Спартака» с 2004 по 2022 годы. 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций «Спартака» и заявил о сложении Федуном полномочий президента.