В России увеличат объемы сборки китайских машин

«Ъ»: Половина продаваемых в РФ китайских машин в декабре будет российской сборки

Около половины китайских автомобилей, которые продадут в России в декабре этого года, скорее всего, будут моделями местной сборки. Об этом со ссылкой на подсчеты «Газпромбанк Автолизинга» пишет «Коммерсантъ».

В октябре их доля достигала 43 процентов, а в сентябре — 41 процента. Годом ранее только каждая пятая китайская машина, проданная в России, была собрана здесь же. По оценкам экспертов, рост утилизационного сбора позволит увеличить локализацию в следующие годы, причем значительная часть машин будет продаваться под собственными марками.

В октябре самым продаваемым китайским брендом остался Haval — 26,1 тысячи автомобилей, из которых 24,2 тысячи собраны на заводах в Тульской и Калужской областях. Далее идет Chery, у которого в России произведено 4,1 тысячи автомобилей (63 процента от общих продаж).

В этой статистике не учитываются автомобили Tenet и Xcite, которые выпускают в сотрудничестве с Chery заводы в Калуге и Санкт-Петербурге. Замыкают тройку гибридные автомобили Voyah, из которых 1,4 тысячи штук (87 процентов) собраны в Липецкой области.

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев указал, что в России представлено множество китайских автобрендов, но более 90 процентов продаж приходится на GWM (бренд Haval) и Chery (входят Exeed, Jaecoo, Jetour), все остальные пока только собираются наращивать свою долю.

Собеседники издания уточняют, что отдельные китайские бренды постепенно будут сокращать официальные прямые поставки в связи с санкционными рисками, но могут усилить работу по локализации. В первую очередь на это нацелены Chery и Geely, причем первый сосредоточится на развитии бренда Tenet.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что целью утилизационного сбора является не закрытие рынка, а развитие собственных производителей и мотивация для иностранных брендов локализовать производство в стране. Также чиновник отказался признать, что утильсбор влияет на стоимость автомобилей.