12:42, 19 ноября 2025Экономика

Минпромторг высказался о проблеме скидок на маркетплейсах

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проблему финансирования маркетплейсами скидок-бонусов можно решить без вмешательства государства и внешнего регулирования. Такое мнение высказал глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил надежду на подобный исход споров между маркетплейсами и финансовыми властями. «Мы очень надеемся, что найдется решение, может быть, даже вне рамок государственного регулирования», — отметил Кузнецов. Оптимальным вариантом стало бы достижение компромисса по этому вопросу между крупнейшими онлайн-площадками, добавил он. Минпромторг, в свою очередь, готов поспособствовать этому, подчеркнул чиновник.

Претензии Центробанка (ЦБ) и ряда предпринимателей к подобного рода практикам маркетплейсов Кузнецов назвал справедливыми. «Массовые скидки вызывают очень много нареканий у предпринимателей», — подчеркнул он. На этом фоне крупнейшим маркетплейсам необходимо договориться между собой и самим решить эту проблему. «Вы знаете, лучший вариант, если онлайн-ретейлеры договорятся сами», — резюмировал Кузнецов.

Ранее на проблему финансирования ведущими маркетплейсами скидок-бонусов при определенном способе оплаты товаров обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что навязывание онлайн-ретейлерами потребителям собственных финпродуктов ставит подобного рода площадки в более выгодное положение в сравнении с коммерческими банками. Вскоре после обвинений маркетплейсов в нечестной конкуренции практикой установления скидок на онлайн-площадках заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В Ozon пояснили, что изменение цены в зависимости от способа оплаты выполняет важную социальную функцию, так как помогает потребителям приобретать товары по оптимальной стоимости. Это особенно актуально для жителей малых российских городов, где зарплаты традиционно ниже, чем в мегаполисах. В Wildberries & Russ также выразили недоумение по поводу требований регулятора ограничить скидки. Такие претензии, подчеркнули в компании, обусловлены желанием крупных банков не допустить развития банков самих площадок и не учитывают интересы миллионов потребителей.

