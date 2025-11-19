Россиянин поставил на товарищеские матчи и выиграл больше 30 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании сделал несколько ставок на товарищеские футбольные матчи. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в размере 22,3 миллиона рублей с общим коэффициентом купона в 2.45. В частности, он поставил на победу Алжира или ничейный исход матча с Саудовской Аравией с коэффициентом 1.30. Кроме того, он сделал ставку на то, что Чили забьет в матче с Перу с коэффициентом 1.45, а также поставил на победу Фарерских островов в игре с Казахстаном с коэффициентом 1.

Три ставки клиента сыграли, в результате чего он выиграл 54,6 миллиона рублей. Чистый доход россиянина составил 32,3 миллиона рублей.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 20 тысяч рублей на сборную Ирландии в матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Венгрии. Благодаря забитому голу сборной Ирландии на последних секундах встречи россиянин выиграл миллион рублей.