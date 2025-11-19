Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:23, 19 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил на товарищеские матчи и выиграл больше 30 миллионов рублей

Россиянин поставил на товарищеские матчи и выиграл 32,3 миллиона рублей
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской компании сделал несколько ставок на товарищеские футбольные матчи. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в размере 22,3 миллиона рублей с общим коэффициентом купона в 2.45. В частности, он поставил на победу Алжира или ничейный исход матча с Саудовской Аравией с коэффициентом 1.30. Кроме того, он сделал ставку на то, что Чили забьет в матче с Перу с коэффициентом 1.45, а также поставил на победу Фарерских островов в игре с Казахстаном с коэффициентом 1.

Три ставки клиента сыграли, в результате чего он выиграл 54,6 миллиона рублей. Чистый доход россиянина составил 32,3 миллиона рублей.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 20 тысяч рублей на сборную Ирландии в матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Венгрии. Благодаря забитому голу сборной Ирландии на последних секундах встречи россиянин выиграл миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

    В Кремле заявили о возможности визита Уиткоффа в Россию в любой момент

    Россияне стали еще больше экономить

    В России высказались о непубличной работе с США над решением украинского конфликта

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости