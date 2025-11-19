Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:23, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала «маленький бонус» химиотерапии

Симоньян заявила, что из-за химиотерапии у нее появилось свободное время
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, рассказала о химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян сообщила, что смотрит сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. Она добавила, что давно не смотрела ничего по собственному желанию. «Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», — отметила медиаменеджер.

Ранее Симоньян рассказала, что бесплатно прошла первый курс химиотерапии. По ее словам, этот этап лечения от рака провели по программе ОМС.

22 сентября Симоньян заявила, что у нее диагностировали рак. Она отметила, что скоро будет сниматься на ТВ в париках.

В начале сентября журналистка сообщила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она не раскрыла деталей, однако рассказала, что ей проведут операцию в районе груди. В ночь на 9 сентября Симоньян рассказала, что операция состоялась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости