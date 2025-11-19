Симоньян назвала «маленький бонус» химиотерапии

Симоньян заявила, что из-за химиотерапии у нее появилось свободное время

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, рассказала о химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян сообщила, что смотрит сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. Она добавила, что давно не смотрела ничего по собственному желанию. «Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», — отметила медиаменеджер.

Ранее Симоньян рассказала, что бесплатно прошла первый курс химиотерапии. По ее словам, этот этап лечения от рака провели по программе ОМС.

22 сентября Симоньян заявила, что у нее диагностировали рак. Она отметила, что скоро будет сниматься на ТВ в париках.

В начале сентября журналистка сообщила, что у нее диагностировали тяжелую болезнь. Она не раскрыла деталей, однако рассказала, что ей проведут операцию в районе груди. В ночь на 9 сентября Симоньян рассказала, что операция состоялась.

