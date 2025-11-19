Стали известны все участники стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

Определились все участники межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, за путевки на турнир поборются сборные Ирака, Демократической Республики Конго, Ямайки, Боливии, Суринама и Новой Каледонии. Ирак и ДР Конго, как две лучшие сборные по рейтингу ФИФА, сыграют сразу в финалах.

Сборные Панамы, Кюрасао и Гаити отобрались на чемпионат напрямую, став победителями своих отборочных групп. Не смогли квалифицироваться на турнир команды Тринидада и Тобаго, Гватемалы, Косты-Рики, Никарагуа, Сальвадора и Бермудских остров.

Все матчи состоятся в Мексике. Жеребьевка назначена на 20 ноября.

Ранее стали известны европейские сборные, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026. Путевку на чемпионат мира заполучили сборные Англии, Франции, Испании, Германии, Норвегии, Швейцарии, Португалии, Шотландии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и Австрии.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории с расширенным составом участников — 48 сборных вместо прежних 32. Хозяева турнира, сборные США, Канады и Мексики, квалифицировались на турнир автоматически.