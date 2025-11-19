Bild: Украина для удара по России собрала розовую ракету FP-5

Одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины для удара по России якобы собрало особую версию ракеты FP-5 «Фламинго», получившую розовую окраску, утверждает издание Bild.

В публикации говорится, что ракета, разработанная компанией Fire Point, украшена мультяшной птичкой и собрана в секретном месте, а также якобы имеет дальность около 3000 километров и боевую часть массой 1150 килограммов.

В октябре военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов объяснил, что украинская ракета «Рута» нужна для отвлечения Вооруженных сил России.

В сентябре Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram сообщил, что украинская компания Fire Point, которая разработала крылатую ракету «Фламинго», на полях выставки в Польше заявила о работе над баллистическими ракетами.