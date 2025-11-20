В Госдуме предложили узаконить понятие «алкомаркет»

Депутат ГД Хамзаев попросил закрепить термин «алкомаркет» в законодательстве

Понятие «алкомаркет» в отношении магазинов, торгующих преимущественно алкогольной продукцией, активно используется, но не закреплено в законодательстве. Исправить этот аспект предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, направивший соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

По его мнению, отсутствие термина в нормативно‑правовых актах создает ряд существенных правовых проблем, в том числе затрудняется квалификация объектов для контрольно-надзорной деятельности.

Депутат полагает, что «алкомаркетом» следует называть такие торговые точки, в который доля алкогольной продукции среди общего ассортимента превышает 51 процент, или где выше такой же доли находится общий оборот точки за отчетный период.

По мнению Хамзаева, новый термин позволит бороться с применяемой алкомаркетами практикой занижения цен на сопутствующие товары — сладости, снеки, безалкогольную и другую ходовую продукцию. С помощью такой ценовой политики, уверен он, клиентов завлекают в магазины для покупки алкоголя. Кроме того, выбранный подход позволяет алкомаркетам популяризовать спиртное у несовершеннолетних.

Депутат Хамзаев, возглавляющий движение «Трезвая Россия», в течение последних лет регулярно предлагает инициативы, направленные на снижение потребления алкоголя. Еще в начале 2020-х он требовал, чтобы минимальная цена бутылки водки была не менее 500 рублей, а в августе этого года посоветовал российским регионам смелее вводить масштабные ограничения на продажу алкоголя.

Ранее стало известно, что на фоне борьбы с алкоголизацией населения Вологодской области, которую ведет губернатор Георгий Филимонов, потребление спиртного на душу населения в регионе выросло.