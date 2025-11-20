Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 20 ноября 2025Экономика

Международные резервы России резко выросли

Международные резервы России выросли за неделю на $14,3 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Международные резервы России выросли за неделю на 14,3 миллиарда долларов, до 734,1 миллиарда, сообщает Центробанк.

Согласно его информации, показатель с 7 по 14 ноября резко вырос на 2 процента в основном из-за положительной переоценки.

В середине сентября размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, а к 18 октября синхронно с бившим рекорды золотом достиг исторического максимума, после чего снижался три недели подряд на фоне коррекционного падения цен на драгметалл, уменьшившись за это время на 22,6 миллиарда долларов.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Битву дронов в небе над Красноармейском сняли на видео от первого лица

    Футболист «Спартака» рассказал о реакции команды на увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости