Международные резервы России резко выросли

Международные резервы России выросли за неделю на $14,3 млрд

Международные резервы России выросли за неделю на 14,3 миллиарда долларов, до 734,1 миллиарда, сообщает Центробанк.

Согласно его информации, показатель с 7 по 14 ноября резко вырос на 2 процента в основном из-за положительной переоценки.

В середине сентября размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, а к 18 октября синхронно с бившим рекорды золотом достиг исторического максимума, после чего снижался три недели подряд на фоне коррекционного падения цен на драгметалл, уменьшившись за это время на 22,6 миллиарда долларов.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.