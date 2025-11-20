Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

Кошка Муся, спасенная у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, полностью оправилась от потрясения и стала жить полноценной кошачьей жизнью. Об этом РИА Новости рассказала новая хозяйка Муси.

Сброшенную с обрыва кошку приютила ялтинский ветеринар Светлана Власенко. По ее словам, сейчас с Мусей уже все хорошо. «Полна оптимизма и игрового настроения», — описала состояние кошки хозяйка. Она добавила, что Муся проводит много времени на улице, а потом приходит греться в дом.

Раньше кошка Муся была достопримечательностью «Ласточкиного гнезда». Она жила там около 10 лет, пока в феврале 2025 года ее не сбросил с обрыва посетитель замка. Кошка упала с 40-метровой высоты и трое суток провела на прибрежных скалах без еды и воды, но выжила. Ее спасли сотрудники МЧС.

