Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

Овечкин забросил 904-ю шайбу и обновил снайперский рекорд за всю историю НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в матчах лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Хоккеист забил 904-й гол на домашней арене «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом он обновил собственное достижение по числу забитых шайб в карьере.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). Форвард превзошел достижение канадца еще в прошлом сезоне и сейчас занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ по числу голов на одном стадионе с учетом плей-офф. В матче против «Эдмонтон Ойлерс» он забил 480-ю шайбу на домашней для «‎Вашингтона»‎ арене «‎Кэпитал Уан»‎. Этот показатель никто не мог побить с 1970-х годов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.