Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:34, 20 ноября 2025Спорт

Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

Овечкин забросил 904-ю шайбу и обновил снайперский рекорд за всю историю НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в матчах лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Хоккеист забил 904-й гол на домашней арене «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом он обновил собственное достижение по числу забитых шайб в карьере.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы). Форвард превзошел достижение канадца еще в прошлом сезоне и сейчас занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил исторический рекорд НХЛ по числу голов на одном стадионе с учетом плей-офф. В матче против «Эдмонтон Ойлерс» он забил 480-ю шайбу на домашней для «‎Вашингтона»‎ арене «‎Кэпитал Уан»‎. Этот показатель никто не мог побить с 1970-х годов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    В московском районе ввели карантин из-за выявления бешенства у животного

    Названа провоцирующая инсульт ночная привычка

    Россиян призвали загорать

    Овечкин обновил исторический рекорд НХЛ

    Здание администрации российского города атаковали коктейлем Молотова

    Раскрыты намерения США по плану урегулирования конфликта на Украине

    Раскрыта цель визита министра армии США в Киев

    На Украине назвали кандидата на роль главы временного правительства

    На Западе заявили о приближающем окончание конфликта на Украине событии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости