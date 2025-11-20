Мир
Польшу уличили в агрессии из-за закрытия генконсульства России

Захарова: Польша показала себя агрессором из-за закрытия генконсульства России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Факт закрытия Польшей генерального консульства России в Гданьске открыто показывает, кто является настоящим агрессором. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, беседуя с журналистами ТАСС.

По ее словам, официальная Варшава вместе с рядом других стран натовского блока сделали ставку на агрессию во всех смыслах этого слова. Так, кто-то из европейских партнеров снабжал президента Украины Владимира Зеленского оружием, используя Киев в качестве инструмента борьбы, кто-то через политическое и экономическое давление, отметила Захарова.

Как подчеркнула дипломат, по всей видимости, польские официальные лица придерживаются принципа «ломать — не строить». «Это их, я так понимаю, позиция. Для чего им это нужно? Почему эти страны не хотят жить в мире, добрососедстве? Почему они не хотят строить коллективную безопасность? Почему они сделали ставку на русофобию?», — задалась вопросами представитель министерства.

Москва давала все возможности и демонстрировала добрую волю, показывая результаты этого взаимодействия, заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Москва в качестве ответной меры на решение Варшавы закрыть генконсульство России в Гданьске намерена сократить дипломатическое присутствие Польши в России. До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее российское консульство на территории страны.

