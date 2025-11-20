Россиянин описал Финляндию словами «соотечественники чувствуют недовольные взгляды»

Путешествия
Турист из России описал Финляндию словами «соотечественники чувствуют на себе недовольные взгляды». Об этом он рассказал в беседе с «АБН24».

Россиянин по имени Игнат Семин успел побывать в европейской стране еще до закрытия границ. По его словам, уже тогда ощущалось холодное отношение местных жителей к россиянам. Так, например, обслуживающий персонал мог разговаривать между собой на русском, но с приезжим из России переходил на английский.

Турист рассказал случай, когда пожилая пара финнов пересела от него подальше в ресторане после того, как он заговорил по-русски. По его словам, как только местные понимают, что турист — россиянин, их отношение меняется в худшую сторону.

Ранее тревел-блогерша раскрыла, как финны относятся к путешественникам из России. По ее словам, отдельные личности могут кинуть вслед оскорбление.

