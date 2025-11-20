Интернет и СМИ
16:06, 20 ноября 2025Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла последствие химиотерапии

Глава RT Симоньян заявила, что из-за химиотерапии у нее выпали волосы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, раскрыла последствие химиотерапии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян показала, что один из комментаторов назвал ее красавицей под недавним выпуском ее авторской программы «Ч.Т.Д.». «Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый вроде», — написала медиаменеджер.

Ранее журналистка назвала «маленький бонус» химиотерапии. По ее словам, из-за лечения у нее появилось свободное время.

22 сентября Симоньян рассказала, что ей диагностировали рак. Она заявила, что скоро будет сниматься в ТВ-проектах в париках.

7 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Деталей она не привела, но сообщила, что ей предстоит операция в области груди. В ночь на 9 сентября глава RT заявила, что ее прооперировали.

