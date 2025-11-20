Трамп сыграл в футбол с Роналду и опубликовал видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на котором он играет в футбол с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Видео доступно на платформе Truth Social.

На ролике Трамп и Роналду в Белом доме по очереди отбивают мяч разными частями тела: головой, ногами, коленями, а затем делают несколько передач друг другу. «Мне понравилась встреча с Роналду в Белом доме. Он действительно умный и классный», — подписал публикацию Трамп.

Ранее Роналду обратился к Трампу. Он поблагодарил президента США за теплый прием и приглашение.

Визит Роналду стал частью торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нападающий «Аль-Насра» присутствовал на мероприятии вместе с невестой Джорджиной Родригес.