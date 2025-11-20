Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 20 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о консенсусе для заключения перемирия между Россией и Украиной

Депутат Чепа: Европа дала команду торпедировать мирные переговоры по Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Мирный план, согласно которому все участники конфликта были бы удовлетворены его результатами, был бы оптимальным консенсусом, но сегодня Европа дает команду торпедировать переговорный процесс по Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что детали плана США по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Чепа отметил, что для того, чтобы разработать удовлетворяющий все стороны мирный план, к нему нужно приступить. На сегодняшний день, по его словам, и Россия, и Соединенные Штаты Америки приступили к его составлению.

«Мы помним, что была встреча на Аляске. Но сразу же некоторые страны, которые сегодня опасаются, они дали команду торпедировать все переговорные процессы. Поэтому договариваться с ними о чем-то, когда одна страна не хочет договариваться и усиленно влияет на Зеленского в этом направлении, очень трудно», — сказал Чепа.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    Российские студенты поели мяса в столовой колледжа и массово отравились

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости