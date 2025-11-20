В России высказались о консенсусе для заключения перемирия между Россией и Украиной

Депутат Чепа: Европа дала команду торпедировать мирные переговоры по Украине

Мирный план, согласно которому все участники конфликта были бы удовлетворены его результатами, был бы оптимальным консенсусом, но сегодня Европа дает команду торпедировать переговорный процесс по Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что детали плана США по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Чепа отметил, что для того, чтобы разработать удовлетворяющий все стороны мирный план, к нему нужно приступить. На сегодняшний день, по его словам, и Россия, и Соединенные Штаты Америки приступили к его составлению.

«Мы помним, что была встреча на Аляске. Но сразу же некоторые страны, которые сегодня опасаются, они дали команду торпедировать все переговорные процессы. Поэтому договариваться с ними о чем-то, когда одна страна не хочет договариваться и усиленно влияет на Зеленского в этом направлении, очень трудно», — сказал Чепа.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.