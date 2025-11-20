Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

Захарова потребовала от Каллас ответов после слов об отказе РФ от переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ответов после ее заявления о якобы отказе Москвы от переговоров. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Представляете, это только что первый заместитель министра иностранных дел Украины [Сергей Кислица] заявил, что они вышли из переговоров, и тут же Каллас — я не знаю, для того, чтобы, может быть, подтереть за своим украинским подопечным — заявляет, что якобы Россия отказалась от переговоров. Когда? Какого числа? В каком году мы на переговоры не давали согласия?» — сказала она.

12 ноября замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса. Захарова отметила, что такие заявления говорят об отсутствии у Киева стремления к миру.