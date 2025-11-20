Мир
16:50, 20 ноября 2025Мир

Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

Захарова потребовала от Каллас ответов после слов об отказе РФ от переговоров
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Christian Mang / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ответов после ее заявления о якобы отказе Москвы от переговоров. Слова дипломата передает корреспондент «Ленты.ру».

«Представляете, это только что первый заместитель министра иностранных дел Украины [Сергей Кислица] заявил, что они вышли из переговоров, и тут же Каллас — я не знаю, для того, чтобы, может быть, подтереть за своим украинским подопечным — заявляет, что якобы Россия отказалась от переговоров. Когда? Какого числа? В каком году мы на переговоры не давали согласия?» — сказала она.

12 ноября замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены до конца года из-за отсутствия прогресса. Захарова отметила, что такие заявления говорят об отсутствии у Киева стремления к миру.

