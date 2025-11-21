Блогерша описала мнение иностранцев о России словами «считают, что у нас носить нечего»

Тревел-блогерша пообщалась с иностранцами и описала их мнение о России словами «считают, что у нас носить нечего». Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что европейцы, зная о закрытии их магазинов на территории РФ из-за санкций, искренне верят, будто в стране не осталось одежды, кроме китайской. «Я объясняю, что таких проблем у нас не было и нет. Абсолютно все можно купить в России, и наши возможности и ассортимент в разы выше европейского, благодаря развитому онлайн-шопингу и маркетплейсам», — призналась блогерша.

Девушка добавила, что в России появились товары из Беларуси, Казахстана, Турции, которые раньше не были широко представлены. Также она заметила, что жительниц Европы часто волнует вопрос о том, почему россиянки выглядят моложе своих лет. «Конечно, я отвечаю как есть, и говорю, что мы не жалеем денег на себя и свою внешность. Девушки уделяют этому много внимания, и иностранцы это сами замечают», — заключила путешественница.

Ранее американка посетила магазин в России и удивилась широкому ассортименту санкционных товаров. По сообщению автора публикации, транслируемая американцам в СМИ жизнь россиян отличается от реальности.