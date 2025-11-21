Фетисов оценил хет-трик Овечкина

Фетисов: Для Овечкина не существует целей, которых невозможно достичь

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Его цитирует «Чемпионат».

Фетисов поздравил и похвалил Овечкина. «Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Набирает форму. Начало сезона он пожил под критикой. Но все складывается. Ему надо выигрывать сезон и постараться выиграть Кубок Стэнли», — сказал депутат.

Фетисов добавил, что Овечкину по силам превзойти рекорд Уэйна Гретцки по общему количеству шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. «Вполне возможно, судя по настрою, как он двигается», — отметил он.

Ранее 21 ноября Овечкин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Монреалем» (8:4). В данный момент в активе 40-летнего Овечкина 984 заброшенные шайбы в регулярке и плей-офф, у лидирующего в списке снайперов Гретцки 1016 шайб.