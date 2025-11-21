Спорт
22:55, 21 ноября 2025

Фетисов спрогнозировал вероятность Овечкину побить еще один рекорд Гретцки

Фетисов заявил, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по всем шайбам в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил вероятность того, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по общему количеству шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что Овечкин сможет это сделать. «Он только начал сезон и уже набирает обороты», — подчеркнул депутат.

Ранее 21 ноября Овечкин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Монреалем» (8:4).

На данный момент на счету Овечкина 984 гола в НХЛ — 907 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф. Он занимает второе место в истории лиги по общему числу заброшенных шайб, уступая только Гретцки, у которого 1016 голов.

