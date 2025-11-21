Наука и техника
18:01, 21 ноября 2025Наука и техника

Китай запустил экспериментальный спутник связи Shiyan-21

«Синьхуа»: Китай успешно запустил экспериментальный спутник связи Shiyan-21
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Китай успешно запустил на околоземную орбиту экспериментальный спутник связи Shiyan-21. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Данный спутник будет в основном использоваться для предоставления услуг в таких сферах, как спутниковая связь, радио, телевидение и передача данных, а также для проведения соответствующих технических испытаний и верификации», — говорится в публикации.

Ракета CZ-3B с космическим аппаратом стартовала с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань сегодня, 21 ноября, в 13:55 по московскому времени.

Состоявшийся пуск стал 609-м по счету для ракет семейства CZ.

В сентябре агентство сообщило, что Китай успешно запустил два экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли Shiyan-30.

В мае издание SpaceNews рассказало, что Китай запустил первые 12 из 2800 спутников для проведения вычислений с использованием искусственного интеллекта в космосе.

    Обсудить
