Одноклубник Овечкина оценил его хет-трик в матче НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Фрэнк: «Мы все еще поражаемся способностям Овечкина»

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Итен Фрэнк оценил хет-трик Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс». Одноклубника россиянина цитирует сайт НХЛ.

«После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся способностям Овечкина. Я уверен, что он еще даже не близок к тому, чтобы сбавить обороты», — заявил Фрэнк.

Ранее 21 ноября Овечкин сделал хет-трик в выездном матче с «Монреалем». «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:4, помимо заброшенных шайб российский форвард отметился результативной передачей. В активе Фрэнка два гола и две передачи.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». В прошедшем сезоне россиянин обошел канадца Горди Хоу, став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Вместе с «Кэпиталс» форвард становился обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

