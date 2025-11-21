Мир
Опубликован полный текст гарантий безопасности США Украине

Axios опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности США Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США представят Украине гарантии безопасности на основании статьи 5 Устава Североатлантического альянса. Об этом сообщается в тексте проекта возможных мер по урегулированию конфликта, который опубликовал полностью журналист портала Axios Барак Равид в своем аккаунте социальной сети Х.

«Рамочные соглашения устанавливают условия перемирия между Украиной и РФ и предоставляют гарантии безопасности, которые основаны на принципах статьи 5 Устава НАТО, адаптированных к обстоятельствам данного конфликта, интересам США и их европейских партнеров», — отмечается в тексте.

В частности, гарантии включают в себя разработку мер США по восстановлению безопасности в случае потенциального «нападения со стороны России через согласованную линию перемирия на территорию Украины». Они могут представлять собой применение «вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, а также экономические и дипломатические действия» для восстановления безопасности в регионе.

Также в тексте документа упоминается, что члены альянса, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, считают безопасность Украины «неотъемлемой частью европейской стабильности». В связи с этим они обязуются выработать ответные действия в координации с Вашингтоном на «любое нарушение» условий мира.

Соответствующий документ имеет срок действия 10 лет с возможностью продления по взаимному согласию сторон. Дополнительно отмечается, что совместная мониторинговая комиссия под руководством Европы при участии США будет контролировать соблюдение договора.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США усилили давление на Украину, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит инициативу. Вашингтон настаивает, чтобы Киев подписал документ к 27 ноября.

