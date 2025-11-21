Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» Овечкин набрал четыре очка, забросив три шайбы и отдав результативную передачу. Таким образом, россиянин довел общее число очков в НХЛ до 1643 (907+736) и вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя Джо Сакика.

На девятом месте располагается нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, в активе которого 1708 очков (637+1071). Первую строчку занимает Уэйн Гретцки с 2857 очками (894+1963).

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин обошел Гретцки в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Однако канадец сохраняет лидерство в списке лучших снайперов с учетом плей-офф, у него 1016 шайб. В данный момент в активе 40-летнего Овечкина 984 заброшенные шайбы в регулярке и плей-офф.