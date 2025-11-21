Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:21, 21 ноября 2025Наука и техника

Раскрыто главное преимущество российских Supercam

«Беспилотные системы»: Иностранцев привлекает реальный боевой опыт БПЛА Supercam
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Иностранцев привлекает реальный боевой опыт российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam. Об этом в ходе выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ рассказала ТАСС официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, — это главное конкурентное преимущество — реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы», — сказала собеседник.

Представитель ГК добавила, что потенциальных покупателей Supercam также привлекает возможность интеграции БПЛА в национальные военные комплексы.

Згировская добавила, что экспозиция с Supercam в ОАЭ привлекла внимание представителей силовых ведомств стран Ближнего Востока, Африки и Азии, а также людей в камуфляже с опознавательными знаками армии США.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее представитель ГК сообщила, что Supercam S350 получил интеллектуальную систему обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта.

В августе агентство со ссылкой на «Беспилотные системы» сообщило, что БПЛА Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости