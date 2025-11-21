Роднина высказалась о желании Фуркада помочь вернуть россиян на международную арену

Роднина: Фуркад постоянно говорит, что не хватает российских спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о желании француза Мартена Фуркада помочь вернуть российских спортсменов на международную арену. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Фуркад уже не первый раз высказывается в таком ключе. Он постоянно говорит, что не хватает российских спортсменов. Вижу ли тенденцию в подобных высказываниях спортсменов? Надо быть полным идиотом, чтобы не замечать, что что-то меняется», — заявила Роднина.

19 ноября президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что шестикратный олимпийский чемпион Фуркад готов выступить связующим звеном между Международным союзом биатлонистов (IBU) и СБР. По словам функционера, это станет небольшим, но важным шагом на пути к восстановлению статуса российских биатлонистов.

Россияне были отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта с 2022 года. Впоследствии ряд федераций позволил им соревноваться в нейтральном статусе, однако другие организации, как например IBU, до сих пор не вернули отечественных спортсменов на старты.