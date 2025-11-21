Бывший СССР
Уволенного министра юстиции Украины привели на допрос

Уволенного министра юстиции Украины Галущенко привели на допрос в НАБУ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stefan Rousseau - WPA Pool / Getty Images

Уволенного министра юстиции Украины и экс-министра энергетики Германа Галущенко привели на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет РБК-Украина в Telegram-канале.

Уточняется, что бывшего министра сопровождают адвокаты. Издание УНИАН пишет, что после допроса Галущенко, ему могут определить статус в уголовном деле о хищении в «Энергоатоме».

До этого Германа Галущенко отправили в отставку из-за причастности к коррупционным схемам бизнесмена Тимура Миндича.

Продолжающийся коррупционный скандал на Украине вызвал широкий резонанс в обществе, так как в его эпицентре оказались приближенные к Зеленскому люди. Оппозиционные партии призывали к отставке всего правительства страны, в то время как окружение Владимира Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможной причастности к делу.

    Все новости