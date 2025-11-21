В России допустили участие европейских политиков в коррупционном скандале на Украине

Депутат Чепа: Коррупционная схема на Украине заденет многих политиков Европы

Коррупционная схема на Украине может задеть многих политиков Европы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат связал коррупционный скандал с давлением, которое США оказывают на президента Украины Владимира Зеленского в связи с вопросом урегулирования украинского конфликта.

«Посмотрим, какое давление будут оказывать на Зеленского. А на него оказывают очень серьезное давление, и это давление называется "борьба с коррупцией". Все это одновременно появляется неслучайно, все это понятно. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») об этом воровстве известно с самого начала. Информации гораздо больше. Будем смотреть, какая будет дальнейшая реакция на происходящие действия. Будем наблюдать за дальнейшими событиями», — поделился Чепа.

В ночь на пятницу, 21 ноября, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.

Представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.