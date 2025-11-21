В России допустили участие европейских политиков в коррупционном скандале на Украине

Коррупционная схема на Украине может задеть многих политиков Европы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат связал коррупционный скандал с давлением, которое США оказывают на президента Украины Владимира Зеленского в связи с вопросом урегулирования украинского конфликта.
Эта коррупционная схема заденет многих политиков в Европе. Поэтому существует такое напряжение
«Посмотрим, какое давление будут оказывать на Зеленского. А на него оказывают очень серьезное давление, и это давление называется "борьба с коррупцией". Все это одновременно появляется неслучайно, все это понятно. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») об этом воровстве известно с самого начала. Информации гораздо больше. Будем смотреть, какая будет дальнейшая реакция на происходящие действия. Будем наблюдать за дальнейшими событиями», — поделился Чепа.
В ночь на пятницу, 21 ноября, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.
Представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.
10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.
Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.