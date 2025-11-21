Россия
12:40, 21 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России допустили участие европейских политиков в коррупционном скандале на Украине

Депутат Чепа: Коррупционная схема на Украине заденет многих политиков Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Коррупционная схема на Украине может задеть многих политиков Европы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру». Также депутат связал коррупционный скандал с давлением, которое США оказывают на президента Украины Владимира Зеленского в связи с вопросом урегулирования украинского конфликта.

Эта коррупционная схема заденет многих политиков в Европе. Поэтому существует такое напряжение

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям

«Посмотрим, какое давление будут оказывать на Зеленского. А на него оказывают очень серьезное давление, и это давление называется "борьба с коррупцией". Все это одновременно появляется неслучайно, все это понятно. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») об этом воровстве известно с самого начала. Информации гораздо больше. Будем смотреть, какая будет дальнейшая реакция на происходящие действия. Будем наблюдать за дальнейшими событиями», — поделился Чепа.

Материалы по теме:
Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?
Сегодня
Зеленский впервые упомянут в расследовании о коррупции на Украине. Какова его роль и кто еще из его окружения замешан в этом деле?
19 ноября 2025

В ночь на пятницу, 21 ноября, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.

Представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.

