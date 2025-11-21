В России высказались о реакции Украины и Европы на план США

Депутат Чепа: Позиции Украины и ЕС говорят о продолжении конфликта

Позиции Украины и Европы говорят об обязательном продолжении конфликта, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так о реакции Киева и европейских лидеров на план США депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Европа и Украина уже заявляют о том, что это не мирный план, а план капитуляции Украины. Они продолжают настаивать на полном прекращении огня и введении войск европейского контингента. Все эти позиции, которые выдвигают Украина и Европа, говорят о неустойчивости конструкции и обязательном продолжении этого конфликта при любой провокации», — отметил Чепа.

По словам депутата, провокации могут быть именно со стороны Запада для того, чтобы спровоцировать Россию.

«MI6 (служба внешней разведки Великобритании — прим. «Ленты.ру») уж точно не упустит такого момента. Поэтому будем смотреть. Украина и Европа пока не принимают этот план», — заключил он.

Ранее представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.

В ночь на 21 ноября нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» на линии столкновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.